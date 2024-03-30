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Димитров обыграл Зверева и вышел в финал турнира «Мастерс»

Димитров обыграл Зверева и вышел в финал турнира «Мастерс»

Завершился второй полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Майами, США, в котором встречались 12-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров и пятая ракетка мира из Германии Александр Зверев.

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