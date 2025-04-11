Крылов заявил, что будет представлять Россию в UFC

Боец UFC Никита Крылов объяснил, почему принял решение выступать под флагом России. «То, что продолжительное время флага не было, связано с тем, что основное место моего проживания был Донецк, а как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счёт и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага», — сказал Крылов на пресс-конференции.