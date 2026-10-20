В Московской области стартует 14-й сезон многопрофильной олимпиады «Звезда». Впервые к участию допустят не только школьников, но и студентов первых двух курсов учреждений среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России.