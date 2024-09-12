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Закон, порядок, государство

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Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне проведения СВО

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.

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