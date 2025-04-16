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Врач Дианова заявила, что отказ от сливочного масла может продлить жизнь

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова заявила, что высокое потребление сливочного масла увеличивает риск ранней смерти на 15%, а растительное в свою очередь уменьшает этот показатель на 16%.

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