Врач Дианова заявила, что отказ от сливочного масла может продлить жизнь

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова заявила, что высокое потребление сливочного масла увеличивает риск ранней смерти на 15%, а растительное в свою очередь уменьшает этот показатель на 16%.
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