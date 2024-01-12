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Хоккеист "Вашингтона" Овечкин отдал 682-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Овечкин отдал 682-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приблизился к канадскому хоккеисту Брэду Парку, который защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс", "Бостон Брюинз" и "Детройт Ред Уингз", по количеству голевых передач за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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