Хоккеист "Вашингтона" Овечкин отдал 682-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приблизился к канадскому хоккеисту Брэду Парку, который защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс", "Бостон Брюинз" и "Детройт Ред Уингз", по количеству голевых передач за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).