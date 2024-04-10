Прошёл вебинар для индийских производителей «Порядок регистрации медицинских изделий в России»

28 марта 2024 прошёл вебинар, посвященный правилам регистрации индийского медицинского оборудования в России, организованный при участии экономического и коммерческого департамента Посольства Индии в Москве, Ассоциации индийских производителей медицинского оборудования «AiMed» и Центра развития российско-индийского стратегического партнёрства «DRISP».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)