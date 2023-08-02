Военное обозрение

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Politico: В новом этапе контрнаступления ВСУ пока нет прорыва

Politico: В новом этапе контрнаступления ВСУ пока нет прорыва

После того, как ВСУ на прошлой неделе начали новый этап контрнаступления на юго-востоке страны, многие партнеры Украины рассчитывали на прорыв.

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