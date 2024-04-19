В Иране раздались взрывы

Это произошло после сoобщений о ракетной атаке Израиля. Ситуация между Ираном и Израилем накаляется. Взрывы раздались рядом с аэропортом в Исфахане, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Российскую газету».
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