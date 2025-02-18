Диетолог Кабанов раскрыл пользу завтраков из яиц и каш на воде

Доктор Кабанов рассказал, в чем польза завтраков, состоящих из яиц и каш на воде.Алексей Кабанов, диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание», заявил о том, что белковый завтрак – самый сытный и полезный.