Московский снегопад побил рекорд 116-летей давности

Снег, выпавший в Москве в ночь на 2 мая, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всего за 12 часов на метеостанции ВДНХ зафиксировали 24 миллиметра осадков — это около 40–45% от месячной нормы.
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