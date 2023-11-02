Салат с курицей и яичными блинчиками «Фазан»: рецепт простого и вкусного салата

Сегодня хочу предложить вашему вниманию еще один салат под названием «Фазан» с курицей :). Попробовала его впервые — сделала всё по предложенному рецепту… Вкусный, но всё же в следующий раз я попробую заменить свежие огурцы маринованными, мне кажется это будет более «правильное» сочетание.