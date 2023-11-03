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«Контрнаступление меня добило»: Арестович бежал с Украины

«Контрнаступление меня добило»: Арестович бежал с Украины

От деятельности президента Украины Владимира Зеленского для страны больше вреда, чем пользы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, ранее активно поддерживавший политику Зеленского и его окружения.

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Виктор Александров
Первый пошёл! Ждём новых опомнившихся и новых откровений, когда поймут, что вообще не туда пошли с самого начала. Успехов на трудном пути! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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