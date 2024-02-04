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Севший на мель в порту Бронка контейнеровоз планируют убрать в ближайшие сутки

Работы могли затянуться из-за погоды. Аварийный контейнеровоз под панамским флагом, севший на мель в порту Бронка под Петербургом, планируется убрать в течение ближайших суток, несмотря на возможные трудности из-за погодных условий.

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