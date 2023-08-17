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Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский. Ему было 73 года

Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский. Ему было 73 года

Бывшему арбитру было 73 года.  «Андрей Будогосский почти 20 лет работал в Российском футбольном союзе в разных должностях.

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