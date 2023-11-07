Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о жизни в России. Его слова приводит ТАСС. © РИА Новости «Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все», — оценил такой фразой жизнь в стране вратарь.
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