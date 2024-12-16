Брянский священник посетил военных в зоне СВО

Настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери села Алёшенка Навлинского благочиния, иерей Сергий Цыбин выехал в зону проведения специальной военной операции и посетил военных из группировки «Север».
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