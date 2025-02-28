Reuters: перепалка между Трампом и Зеленским ускорит расследования против Киева

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может привести к ускорению расследования расходов и нарушений в использовании финансовой помощи, предоставленной Киеву Вашингтоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии