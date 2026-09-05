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RBB: хакеры выложили в даркнете около 1,4 млн данных из сената Берлина

RBB: хакеры выложили в даркнете около 1,4 млн данных из сената Берлина

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Хакеры, которые взломали сети сената Берлина, опубликовали в даркнете около 1,4 миллиона данных, включая характеристики, тендеры и личные дела сотрудников.

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