Сергунина: участники "Фабрики видеоигр" представили 60 проектов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Разработчики представили 60 проектов за три сезона московского акселератора "Фабрика видеоигр", которые прошли с июня 2024 года, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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