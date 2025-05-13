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Сергунина: участники "Фабрики видеоигр" представили 60 проектов

Сергунина: участники "Фабрики видеоигр" представили 60 проектов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Разработчики представили 60 проектов за три сезона московского акселератора "Фабрика видеоигр", которые прошли с июня 2024 года, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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