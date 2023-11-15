CS 2 аккаунт от 10 до 20 приват ранг + Звание ✅ МОМЕНТАЛЬНАЯ Доставка После Оплаты! Вопросы & Помощь в онлайн чат продавца! Об Аккаунте:✅ Аккаунт гарантировано будет иметь от 10 до 20 приват ранг✅ Аккаунт гарантировано будет иметь звание от Silver до Global Elite (может не отображаться звание, из-за долгого отсутствия игр в соревновательном режиме)✅ Прайм на аккаунте отсутствует – приватный ранг и звание Вы можете увидеть в статистике игры, либо после покупки прайма.