Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пощечиной главе Минфина Франции

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, говоря о решении ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) сократить добычу нефти, заявил, что глава Министерства финансов республики Бруно Ле Мэр получил пощечину.
Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, говоря о решении ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) сократить добычу нефти, заявил, что глава Министерства финансов республики Бруно Ле Мэр получил пощечину.
Свежие комментарии