Наш потерянный мир

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Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пощечиной главе Минфина Франции

Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пощечиной главе Минфина Франции

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, говоря о решении ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) сократить добычу нефти, заявил, что глава Министерства финансов республики Бруно Ле Мэр получил пощечину.

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