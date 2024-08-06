Позор на Олимпиаде-2024 продолжается: обвинения Макрона в измене, разрешение бить девчонок в боксе и засуженная россиянка Евгения КомароваНа фоне продолжающихся в Париже Олимпийских игр не утихают скандалы, которые омрачают атмосферу спортивного события.