Позор на Олимпиаде-2024 продолжается: обвинения Макрона в измене, разрешение бить девчонок в боксе и засуженная россиянка Евгения КомароваНа фоне продолжающихся в Париже Олимпийских игр не утихают скандалы, которые омрачают атмосферу спортивного события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии