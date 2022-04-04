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Депутат Европарламента сообщил, что рыболовецкий сектор страдает от повышенных цен на энергоносители

Депутат Европарламента сообщил, что рыболовецкий сектор страдает от повышенных цен на энергоносители

С вопросом о помощи для рыболовной отрасли обратился депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес.

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