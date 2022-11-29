Джоэл Эмбиид исполнил решающий бросок в матче с «Атлантой»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором победного броска в матче с «Атлантой» (104:101). Эмбиид забросил с сопротивлением Деджонте Мюррэя и Джона Коллинза при счете 99:100 за 18,6 секунды до сирены.
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