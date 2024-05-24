На небе может вспыхнуть «новая» звезда, которая засияет ярче Полярной

Вспышка сверхновой GK Персея / © NASA / CXC / RIKEN / D.Takei et al Подобные космические события не редкость, однако двойная система T Coronae Borealis, состоящая из белого карлика и красного гиганта, которая и создаст эффект появления «новой» звезды, крайне интересна.