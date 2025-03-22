Царьград Фото: Pogiba Aleksandra/Globallookpress Убийцы 145 человек в "Крокусе" дожидаются суда в "зверских условиях" - ни писем, ни передач.
Живут, как звери, отвернулись даже родственники: Как содержат исполнителей теракта в "Крокусе"
Комментарии
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m
mihail
Самое страшное в этом случае, что мы их кормим и обслуживаем за свои деньги, как бы извиняясь перед ними?!
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1 час.
Борис Леонтьев
Это ещё не самое страшное. Самое страшное то, что с ними рядам не сидят те чиновники, оборотни в погонах и те твари из диаспор, которые их крышевали, помогали им проникнуть на территорию РФ, тут легализоваться, жить и готовить теракт. Хотя на каждом документе, приглашении, разрешении, бумажке по которым они тут жили есть конкретные ФИО подонков чиновников и оборотней которые фактически помогали им совершать этот теракт.😡.
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1 час.
РР
Русский Россиянин
Животное в котором не осталось ничего человеческого не может раскаяться
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48 мин.
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