Живут, как звери, отвернулись даже родственники: Как содержат исполнителей теракта в "Крокусе"

Самое страшное в этом случае, что мы их кормим и обслуживаем за свои деньги, как бы извиняясь перед ними?!

Борис Леонтьев

Это ещё не самое страшное. Самое страшное то, что с ними рядам не сидят те чиновники, оборотни в погонах и те твари из диаспор, которые их крышевали, помогали им проникнуть на территорию РФ, тут легализоваться, жить и готовить теракт. Хотя на каждом документе, приглашении, разрешении, бумажке по которым они тут жили есть конкретные ФИО подонков чиновников и оборотней которые фактически помогали им совершать этот теракт.😡.