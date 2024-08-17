МЧС предупреждает о грозах и дождях в Московском регионе до утра

В последний день лета в Московском регионе ожидаются сильные дожди и грозы. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, в ближайшие часы и до 9 часов утра 18 августа в отдельных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы.
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