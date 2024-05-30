Петербуржцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за поджог тополиного пуха

Жителей Санкт-Петербурга могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за поджог тополиного пуха. За тяжелый вред здоровью в результате поджога петербуржцев ждет уголовная ответственность Минимальный штраф для граждан составляет 5 тысяч рублей, однако если в результате пожара будет уничтожено имущество или причинен легкий или средний вред здоровью человека, штраф может достигать 50 тысяч рублей, отметил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.