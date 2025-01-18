В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества

Следственным отделом ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии