В Челнах назвали пять крупных промышленных объектов, введенных в 2024 году

На аппаратном совещании в Набережных Челнах подвели итоги работы строительной отрасли в 2024 году. Заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Мансур Фаттахов рассказал о пяти крупных промышленных и производственно-складских коммерческих объектах, введенных в эксплуатацию в прошлом году.
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