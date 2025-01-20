В Челнах назвали пять крупных промышленных объектов, введенных в 2024 году

На аппаратном совещании в Набережных Челнах подвели итоги работы строительной отрасли в 2024 году. Заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Мансур Фаттахов рассказал о пяти крупных промышленных и производственно-складских коммерческих объектах, введенных в эксплуатацию в прошлом году.