«Я сказал: Драпатый!»: россияне оценили новый формат работы Минобороны РФ с общественностью

23 июля Минобороны РФ в официальных каналах после сообщения об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр» обыграло фамилию нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя», которую произнёс начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Чёрная кошка».