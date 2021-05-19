США нашли способ задержать строительство «Северного потока – 2»

СпутникПолитикаСША нашли способ задержать строительство «Северного потока – 2»Администрация президента США Джо Байдена нашла способ задержать строительство газопровода «Северный поток - 2».Вернуться к статье527НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenЖаль денег.Даня МосковскийЧьих денег тебе жаль?AIAlex ImenНаших, не немецких. ЦБшных.Даня МосковскийВаших это чьих ЦБшных?AIAlex ImenЗдесь не ликбез.Даня МосковскийСП2 застрахован немецкими компаниями от форс мажора. Германия понесёт все убытки российских компаний. Так чьих тебе денег жаль? Или ты тут отрабатываешь?AIAlex ImenТогда все хорошо, прекрасная маркиза.Даня МосковскийА жаль, подучиться бы тебе..Даня МосковскийА ты сомневаешься? Мы плевали на ваши санкцииAIAlex ImenЭто не мои санкции и не все так лучезарно, бальзаминов ты наш. Если будет заморожен, расходы по его содержанию понесет Газпром.Даня МосковскийЭто тебе куратор так сказал?AIAlex ImenСомневаюсь не я, появилась неуверенность у Газпрома. Хорошо бы обошлось.AIAlex ImenЭтоAIAlex ImenКуратор у тебя, у меня его нетДаня МосковскийСкажи своему куратору пусть идет в интимAIAlex ImenВзаимно, но у меня нет куратора - для особо понятливых.Даня МосковскийТак если у тебя нет куратора, то кто ты?AIAlex ImenВот если у тебя есть куратор, то кто ты? Марионетка.Даня МосковскийЧеловек, гражданин и патриот России. И ты власовская тварь, шваль будешь мне тыкать, тебе твкалку вырвуAIAlex ImenТы дерьмо подножное, холуй власовский. Лизоблюд вонючий.AIAlex ImenЛжепатриот.АЛИСАblogerТак газопровод и год назад был готов на 95%. Чем занимались все это время?Даня МосковскийА ты с луны свалился? Забыл.. на Луну ж только голивуд высаживался.Алексей ПИМЕНОВЯ Предсказатель. Потока не будет. И насрать на него.Даня МосковскийНасрать на тебя. А СВ2 в этом году запустятAIAlex ImenЭто заклинание, но теперь это модно. Возможно, подействует.SISergey IvanovА мне насрать, запустят ли его вообще. Потому, что задача не пиндосов проклятых уделать, а прибыль получить! А поток этот господа европейцы уже уполовинили- и теперь мы сможем его загрузить только на 50%. Так что про прибыль можете забыть, господа интернет- патриоты!Даня МосковскийИкс ложить на твое мнение, газапровод будет работать на все 100про, ты под.чи на диванеДаня МосковскийТы что царевну лягкшку читаешь?AIAlex ImenНе наплевать, убытки так или иначе войдут во внутренние тарифы. С 1 июля рост тарифов ЖКХ на 6 %.AIAlex ImenЭто твоя настольная книга, рекомендованная куратором?Даня МосковскийНу иии?? Ты уверен что 6% . У вас долг 22трилиарда$. И ФРС кажлый год датирует 2трл$ в бюджет.- Этот год последний, потомучто денег больше нет. Суши сухарикиAIAlex ImenТы идиот и не лечишься. Это твои кураторы держат свою мошну в пиндосии. И как огня боятся обрушения фуфловой экономики.AIAlex ImenПосмотри выступление Караулова. У него те же кураторы, что и у тебя. Он и говорит 6 %. Слышал об этом и раньше. Посмотрим, но были запланированы 6. Думаю, Караулов лучше осведомлен о планах.AIAlex ImenИсправили на 4% уже после выступления Караулова. Тоже не слабо для людей.SISergey IvanovМне в этой истории непонятно одно: Мы- то чего ради так упираемся? Кому, в конце концов, газ нужен? Германии?- Ну, так пусть она и суетится! Не хочет- как угодно. Мы своему газу применение найдем. У нас вся Сибирь до сих пор дровами топится. А свести к нулю этот газопровод американцы смогут и после его постройки. Вот уже промелькнула заметка: Поставки газа планируется «увязать» с поведением России! То есть, плохо будете себя вести- перекроем трубу! В Германии. И газ покупать не будем! Так зачем нам все это надо?AIAlex ImenУпирается , поскольку понесем финансовые и другие потери.дмитрий казанцевПравильноSISergey IvanovНу и как же так получилось, что Великая (по площади) Держава Россия под Ваньку- дурачка косит, который готов любому услужить и за бесплатно работать? Одно утешает: Труба эта все- таки не совсем наша! Часть акций у европейских компаний. Так что убытки поровну поделим, господа европейцы!AIAlex ImenС какой стати делить. Кто виноват, тот пусть и платит. Указивки из-за океана не форс мажор. Но, боюсь, отыграются на нас.AIAlex ImenПо идее вина их, и им надлежит компенсировать все убытки. Указивки ихза океана не являются форс мажором. Если это не прописано в договорах, то здесь нечего добавить.БбоярешкикНу достроят..Дальше то что ? Трубе же еще нужно сертифицировать....И кто это сделает ?? Покажите мне смелого ??? Так и будет лежать труба без надобности ...как Турецкий поток ....ПЖПрохожий по жизниНе бзди, .......кик. Все, что лежит, потом встает. Не суди по себе.Uladzimir Yesinпиндосы - пидоры, тупорылая фальшивая недострана безмозглых брехливых болтунов будет уничтожена самой Природой... это справедливый закон Вселенной!!!!!!!!!!!!!!!!Людмила СвириденкоВ конечном итоге задница зимой будет мерзнуть у Германии, так что пусть она и беспокоится о том, чтобы газопровод достроили)).Андрей WBБлинкину рагули насовали во все карманы.Ольга УшаковаВот что-нибудь хорошего эти америкосы сделали за всё время существования этого бандитского государства???? Вот не могу вспомнить НИЧЕГО!!!! Сейчас такое зло у них на Россию, потому что Россия не даёт обворовывать ту же самую Сирию и получила в Сирии по сусалам!!! И потом самое главное, америкосы хотят хорошо зарабатывать на Европе , продавая Европе свой вредный и дорогущий газ и тем самым опустить Европу на уровень своей колонии!!! А российский газ мало того дешовый, но и промышленность той же Германии конкурентоспособна и не впускает америкосовские дорогущие и не качественные товары на свой рынок! Народ Германии просто НЕ ПОКУПАЕТ продукты и вещи из США и уж конечно машины и технологии!!! Потому что все технологии из америки, это ворованное или купленное из Европы и из России!!!AIAlex ImenОни заняли очень выгодную позицию : собирают со всего мира научную элиту, имеют пока первенство в высоких технологиях, переместили реальный сектор с плохой экологией за океан в страны с низкой оплатой труда и запустили печатный станок. Научная элита США резко отличается от быдловатого населения и ничего не определяет. Все определяет так называемый истаблишмент и голливудская богема. Отгорожены океаном и опутали весь мир военными базами.AIAlex ImenПровоцируют постоянные конфликты для поддержания ВПК. Напряжённость им необходима и внешний враг, чтобы держать сателлитов в страхе.AIAlex ImenВсе свои у.ытки перекладывают на другие государства, это делается с помощью печатного станка.AIAlex ImenУбытки.AIAlex ImenЕдинственно положительное действие для СССР - Ленд Лиз , но это была плата за нашу кровь, приведшая к ускорению Победы.Комментировать
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