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США нашли способ задержать строительство «Северного потока – 2»

США нашли способ задержать строительство «Северного потока – 2»

Администрация президента США Джо Байдена нашла способ задержать строительство газопровода «Северный поток - 2».

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Alex Imen
Жаль денег.
Даня Московский
Чьих денег тебе жаль?
Alex Imen
Наших, не немецких. ЦБшных.
Даня Московский
Ваших это чьих ЦБшных?
Alex Imen
Здесь не ликбез.
Даня Московский
СП2 застрахован немецкими компаниями от форс мажора. Германия понесёт все убытки российских компаний. Так чьих тебе денег жаль? Или ты тут отрабатываешь?
Alex Imen
Тогда все хорошо, прекрасная маркиза.
Даня Московский
А жаль, подучиться бы тебе..
Даня Московский
А ты сомневаешься? Мы плевали на ваши санкции
Alex Imen
Это не мои санкции и не все так лучезарно, бальзаминов ты наш. Если будет заморожен, расходы по его содержанию понесет Газпром.
Даня Московский
Это тебе куратор так сказал?
Alex Imen
Сомневаюсь не я, появилась неуверенность у Газпрома. Хорошо бы обошлось.
Alex Imen
Это
Alex Imen
Куратор у тебя, у меня его нет
Даня Московский
Скажи своему куратору пусть идет в интим
Alex Imen
Взаимно, но у меня нет куратора - для особо понятливых.
Даня Московский
Так если у тебя нет куратора, то кто ты?
Alex Imen
Вот если у тебя есть куратор, то кто ты? Марионетка.
Даня Московский
Человек, гражданин и патриот России. И ты власовская тварь, шваль будешь мне тыкать, тебе твкалку вырву
Alex Imen
Ты дерьмо подножное, холуй власовский. Лизоблюд вонючий.
Alex Imen
Лжепатриот.
АЛИСАbloger
Так газопровод и год назад был готов на 95%. Чем занимались все это время?
Даня Московский
А ты с луны свалился? Забыл.. на Луну ж только голивуд высаживался.
Алексей ПИМЕНОВ
Я Предсказатель. Потока не будет. И насрать на него.
Даня Московский
Насрать на тебя. А СВ2 в этом году запустят
Alex Imen
Это заклинание, но теперь это модно. Возможно, подействует.
Sergey Ivanov
А мне насрать, запустят ли его вообще. Потому, что задача не пиндосов проклятых уделать, а прибыль получить! А поток этот господа европейцы уже уполовинили- и теперь мы сможем его загрузить только на 50%. Так что про прибыль можете забыть, господа интернет- патриоты!
Даня Московский
Икс ложить на твое мнение, газапровод будет работать на все 100про, ты под.чи на диване
Даня Московский
Ты что царевну лягкшку читаешь?
Alex Imen
Не наплевать, убытки так или иначе войдут во внутренние тарифы. С 1 июля рост тарифов ЖКХ на 6 %.
Alex Imen
Это твоя настольная книга, рекомендованная куратором?
Даня Московский
Ну иии?? Ты уверен что 6% . У вас долг 22трилиарда$. И ФРС кажлый год датирует 2трл$ в бюджет.- Этот год последний, потомучто денег больше нет. Суши сухарики
Alex Imen
Ты идиот и не лечишься. Это твои кураторы держат свою мошну в пиндосии. И как огня боятся обрушения фуфловой экономики.
Alex Imen
Посмотри выступление Караулова. У него те же кураторы, что и у тебя. Он и говорит 6 %. Слышал об этом и раньше. Посмотрим, но были запланированы 6. Думаю, Караулов лучше осведомлен о планах.
Alex Imen
Исправили на 4% уже после выступления Караулова. Тоже не слабо для людей.
Sergey Ivanov
Мне в этой истории непонятно одно: Мы- то чего ради так упираемся? Кому, в конце концов, газ нужен? Германии?- Ну, так пусть она и суетится! Не хочет- как угодно. Мы своему газу применение найдем. У нас вся Сибирь до сих пор дровами топится. А свести к нулю этот газопровод американцы смогут и после его постройки. Вот уже промелькнула заметка: Поставки газа планируется «увязать» с поведением России! То есть, плохо будете себя вести- перекроем трубу! В Германии. И газ покупать не будем! Так зачем нам все это надо?
Alex Imen
Упирается , поскольку понесем финансовые и другие потери.
дмитрий казанцев
Правильно
Sergey Ivanov
Ну и как же так получилось, что Великая (по площади) Держава Россия под Ваньку- дурачка косит, который готов любому услужить и за бесплатно работать? Одно утешает: Труба эта все- таки не совсем наша! Часть акций у европейских компаний. Так что убытки поровну поделим, господа европейцы!
Alex Imen
С какой стати делить. Кто виноват, тот пусть и платит. Указивки из-за океана не форс мажор. Но, боюсь, отыграются на нас.
Alex Imen
По идее вина их, и им надлежит компенсировать все убытки. Указивки ихза океана не являются форс мажором. Если это не прописано в договорах, то здесь нечего добавить.
боярешкик
Ну достроят..Дальше то что ? Трубе же еще нужно сертифицировать....И кто это сделает ?? Покажите мне смелого ??? Так и будет лежать труба без надобности ...как Турецкий поток ....
Прохожий по жизни
Не бзди, .......кик. Все, что лежит, потом встает. Не суди по себе.
Uladzimir Yesin
пиндосы - пидоры, тупорылая фальшивая недострана безмозглых брехливых болтунов будет уничтожена самой Природой... это справедливый закон Вселенной!!!!!!!!!!!!!!!!
Людмила Свириденко
В конечном итоге задница зимой будет мерзнуть у Германии, так что пусть она и беспокоится о том, чтобы газопровод достроили)).
Андрей WB
Блинкину рагули насовали во все карманы.
Ольга Ушакова
Вот что-нибудь хорошего эти америкосы сделали за всё время существования этого бандитского государства???? Вот не могу вспомнить НИЧЕГО!!!! Сейчас такое зло у них на Россию, потому что Россия не даёт обворовывать ту же самую Сирию и получила в Сирии по сусалам!!! И потом самое главное, америкосы хотят хорошо зарабатывать на Европе , продавая Европе свой вредный и дорогущий газ и тем самым опустить Европу на уровень своей колонии!!! А российский газ мало того дешовый, но и промышленность той же Германии конкурентоспособна и не впускает америкосовские дорогущие и не качественные товары на свой рынок! Народ Германии просто НЕ ПОКУПАЕТ продукты и вещи из США и уж конечно машины и технологии!!! Потому что все технологии из америки, это ворованное или купленное из Европы и из России!!!
Alex Imen
Они заняли очень выгодную позицию : собирают со всего мира научную элиту, имеют пока первенство в высоких технологиях, переместили реальный сектор с плохой экологией за океан в страны с низкой оплатой труда и запустили печатный станок. Научная элита США резко отличается от быдловатого населения и ничего не определяет. Все определяет так называемый истаблишмент и голливудская богема. Отгорожены океаном и опутали весь мир военными базами.
Alex Imen
Провоцируют постоянные конфликты для поддержания ВПК. Напряжённость им необходима и внешний враг, чтобы держать сателлитов в страхе.
Alex Imen
Все свои у.ытки перекладывают на другие государства, это делается с помощью печатного станка.
Alex Imen
Убытки.
Alex Imen
Единственно положительное действие для СССР - Ленд Лиз , но это была плата за нашу кровь, приведшая к ускорению Победы.

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