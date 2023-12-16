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Медали чемпионата России-2024 изготовлены в стиле златоустовской гравюры на стали

Медали чемпионата России-2024 изготовлены в стиле златоустовской гравюры на стали

Турнир пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Медали изготовлены в традиционном стиле златоустовской гравюры на стали в мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» города Златоуст.

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