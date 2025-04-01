Безумные кадры из Малайзии. Там рванул газопровод, а огонь поднялся на высоту 500 метров. Для жителей пригорода Куала-Лумпура сегодняшнее утро не было добрым — люди проснулись от оглушающего взрыва, а в окне увидели огромный столб пламени.
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