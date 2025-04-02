Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Ивановском районе в 11-30 на 1-ом километре автодороги «Авдотьино-Беляницы-Курьяново» 65-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с движущейся по главной дороге слева автомашиной «КАМАЗ 65115-03» под управлением 29-летнего молодого человека.