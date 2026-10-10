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Мировое обозрение

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Новак: РФ готова поставить в декабре 1 млн т дизеля, затем до 3 млн т в месяц

Новак: РФ готова поставить в декабре 1 млн т дизеля, затем до 3 млн т в месяц

Главное в тезисах: Тезис 1: Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России нарастить экспорт дизельного топлива до 1 млн тонн в декабре с последующим выходом на 3 млн тонн в месяц.

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