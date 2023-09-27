Актер Виктор Сухоруков заявил, что ему наплевать на шоураннеров фильма "Брат-3"

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл в знаменитой дилогии Алексея Балабанова "Брат", заявил "Абзацу", что ему наплевать на создателей фильма "Брат-3", который не имеет отношения к боевикам с Сергеем Бодровым в главной роли.
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