Актер Виктор Сухоруков заявил, что ему наплевать на шоураннеров фильма "Брат-3"

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл в знаменитой дилогии Алексея Балабанова "Брат", заявил "Абзацу", что ему наплевать на создателей фильма "Брат-3", который не имеет отношения к боевикам с Сергеем Бодровым в главной роли.