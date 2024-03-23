Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно ограничить въезд мигрантов на территорию Российской Федерации во время проведения спецоперации.
Депутат Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в РФ на время СВО
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Закрыть совсем!!!
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9 час.
Evgenija Palette
А они все едут... А их всё "ограничивают"... Когда в Британской методичке "Как завоевать Россию" ТРЕТИМ ПУНКТОМ СТОИТ "ПОДНЯТЬ ВОССТАНИЕ МИГРАНТОВ"... В этой ДУМЕ что, ОДНИ НЕДОУМКИ СИДЯТ? (когда все УЖЕ ОЧЕВИДНО, и повсеместно ВОПЛОЩАЕТСЯ"...
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7 час.
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