Депутат Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в РФ на время СВО

Evgenija Palette

А они все едут... А их всё "ограничивают"... Когда в Британской методичке "Как завоевать Россию" ТРЕТИМ ПУНКТОМ СТОИТ "ПОДНЯТЬ ВОССТАНИЕ МИГРАНТОВ"... В этой ДУМЕ что, ОДНИ НЕДОУМКИ СИДЯТ? (когда все УЖЕ ОЧЕВИДНО, и повсеместно ВОПЛОЩАЕТСЯ"...