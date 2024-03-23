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Депутат Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в РФ на время СВО

Депутат Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в РФ на время СВО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно ограничить въезд мигрантов на территорию Российской Федерации во время проведения спецоперации.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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9 час.
Evgenija Palette
А они все едут... А их всё &quot;ограничивают&quot;... Когда в Британской методичке &quot;Как завоевать Россию&quot; ТРЕТИМ ПУНКТОМ СТОИТ &quot;ПОДНЯТЬ ВОССТАНИЕ МИГРАНТОВ&quot;... В этой ДУМЕ что, ОДНИ НЕДОУМКИ СИДЯТ? (когда все УЖЕ ОЧЕВИДНО, и повсеместно ВОПЛОЩАЕТСЯ&quot;...
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7 час.

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