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Шоу-макет «Золотое кольцо»: путешествие по центру России за час

Шоу-макет «Золотое кольцо»: путешествие по центру России за час

Открытием года стал для меня шоу-макет «Золотое кольцо», расположенный в центре Ярославля. Здесь на площади 300 квадратных метров разместились визитные карточки городов Золотого кольца и некоторых других исторических городов центра России.

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