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В Анадыре открылась первая на Чукотке госпитальная школа «УчимЗнаем»

В Анадыре открылась первая на Чукотке госпитальная школа «УчимЗнаем»

14 октября в Анадыре состоялось торжественное открытие первой в Чукотском автономном округе госпитальной школы проекта «УчимЗнаем», который реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Правительства Москвы.

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