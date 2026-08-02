Львова-Белова назвала терактом Киева гибель ребёнка от удара ВСУ в Принцевке

Гибель ребёнка, произошедшая в результате удара ВСУ по Белгородской области, — это очередной теракт киевского режима, подчеркнула уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
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