Администрация Астрахани приступила к приемке выполненных работ по ремонту улицы Костина и завершенного участка улицы Адмиралтейской от улицы Набережной 1 Мая до улицы Красной Набережной.
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