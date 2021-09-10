БУТЫРСКИЕ новости

2 подписчика

Свежие комментарии

  • odyssey2006 odyssey2007
    Метро всем всегда хватало, Вы строите его в области уже. Коробки строить продолжаете, а москвичам не это надо. Нужны ...Собянин рассказал...
  • odyssey2006 odyssey2007
    Да не метро нам нужно, а порядок в городе, без драк и стрельбыСобянин рассказал...

Креативная индустрия столицы продолжает развиваться при поддержке властей

Креативная индустрия столицы продолжает развиваться при поддержке властей

Сейчас в работе индустрии заняты не менее полумиллиона горожан Агентство креативных индустрий, открывшись в Москве в прошлом году как центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы, активно взаимодействует с представителями творческого бизнес-сообщества, поддерживает их как участников особого сектора экономики, реализует масштабные городские проекты, объединяет локальные пространства в креативные технопарки и кластеры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх