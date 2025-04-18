Следующие "Звездные войны" с Гослингом в главной роли выйдут в 2027 году

Компания Lucasfilm подтвердила на церемонии Star Wars Celebration, что Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме "Звездные войны: Звездный истребитель" (в оригинальном варианте - Star Wars: Starfighter).
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