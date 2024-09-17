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Журова назвала Самаранча-младшего лучшим кандидатом на пост главы МОК

Журова назвала Самаранча-младшего лучшим кандидатом на пост главы МОК

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что ни одного из кандидатов на пост нового президента Международного Олимпийского Комитета (МОК) поддерживать не хочется.

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