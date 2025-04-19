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Воронежские новости

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Двое человек пострадали во время столкновения легковушек в Воронеже

Двое человек пострадали во время столкновения легковушек в Воронеже

Инцидент случился возле дома №60 на проспекте Патриотов. По предварительной информации, 56-летняя женщина, управлявшая автомобилем KIA Sorento, не смогла удержать контроль над транспортным средством и выехала на тротуар, после чего её машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan.

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