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ЛГБТ и окончательное решение «русского вопроса»

ЛГБТ и окончательное решение «русского вопроса»

Россия все чаще сталкивается с агрессивным давлением стран Запада и ЛГБТ-сообщества по поводу прав сексуальных меньшинств.

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semen 62
ЛГБТ валите на запад, в России вас не примут. Вы уроды у вас нет ничего человеческого и животного тоже. Оставьте Россию она не для вас, пидары...
Геннадий Ростовский
виктор михайлов
РПЦ МОЛЧИТ!
Юрий кокин
Во Франции католики от Папы детей насилуют. Думаете , у нас такое невозможно? Я лично допускаю нечто подобное, попы - они способные ребята. Никогда не путаю Церковь с Богом.
кормчий
Взять опыт борьбы Ирана против педиков , там с ними не по детски обходятся !
Анатолий Полтарецкий
На сайте Военная история самое место обмусоливать тему ЛГБТ и смежные с ней Сурогатное материнство, феминизм" и прочее. Я статью не прочел, а когда прокручивал колесико мышки увидел имена Пушкиной и Красовского. Порадовался, что носительница звучной фамилии слава Богу пролетела мимо новой Думы. А на счет Красовского, не могу понять как его может терпеть Симоньян, ну омерзительный же тип.
АЮ Медведь
Да всю эту педрасню просто к стенке или делать для них резирвации за колючкой. У нас свои семейные ценности и пусть эта еврожопия к нам не лезет. Кто в России имеет такие наклонности дадим денег на билет и пусть спокойно едут в еврожопию или к пиндосам, кто как желает нам все равно. Таким в России не место.
виталий панов
восстановить уголовное наказания за гомосексуализм,и все пидоры убегут из России,или попрячутся по углам!Не нравится жизнь в России,бегите туда где ждут вашу задницу!

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