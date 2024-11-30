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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области задержан установщик окон, тайно оформивший 43 кредита на своих клиентов

В Оренбургской области задержан установщик окон, тайно оформивший 43 кредита на своих клиентов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пономарёвскому району Оренбургской области пресечена незаконная деятельность ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя города Самары, подозреваемого в мошенничестве.

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