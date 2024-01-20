Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

@ Evan Vucci/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта.
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